У НБУ прокоментували бюджетний курс гривні до долара

Україна закладає розрахунковий курс гривні до долара при плануванні бюджету. Однак даний показник не є ціллю для Нацбанку.

Бюджетний курс гривні до долара прокоментували у Нацбанку

Зокрема він є технічним, передає 24 Канал з посиланням на заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.

Читайте також Дефолт за облігаціями: у НБУ оцінили, чи вплине він на фінансову стабільність України

До нас апелюють з тим прогнозом обмінного курсу, який закладається в бюджет. Але цей то це той технічний показник, який використовується при прогнозуванні, при плануванні урядом,

– заявив Ніколайчук під час брифінгу.

Він пояснив, що валютно-курсова політика Національного банку націлена у першу чергу на забезпечення монетарних цілей. Водночас бюджетний показник курсу гривні долара "не є якимось дороговказом для Національного банку".

Згідно зі слів Андрія Пишного – очільника Національного банку – поточна валютно-курсова політика є оптимальною. Він додав, що ключовий мандат Нацбанку забезпечення саме цінової стабільності та фінансової стабільності. А питання фіскальної політики не входять в зону повноважень і сфери відповідальності НБУ.

За його словами, макрофінансова стабільність і стійкість – це наше суспільне благо. І саме на ньому базується усе, починаючи від відновлення кредитування і залучення інвестицій.

Зауважте! Пишний підкреслив, що НБУ ніколи не давав жодних запевнень щодо курсової політики, особливо в питаннях пов'язаних із фіскальною складовою.