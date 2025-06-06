Вплив дефолту за облігаціями на фінансову стабільність

Мораторій залишатиметься чинним до завершення процесу їхньої реструктуризації, пише 24 Канал з посиланням на очільника НБУ Андрія Пишного.

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Ми не бачимо жодних негативних проявів. Відбувається і продовжується процес природний щодо напрацювання умов реструктуризації,

– заявив глава Нацбанку.

Він розповів, що Національний банк не бере участь у процесі. Хоча центробанк має в портфелі 44 мільйони варантів, він ніяк не пов'язаний з Міністерством фінансів.

Зокрема Пишний зазначив, що з травня 2024 року діє мораторій на виплату за ВВП-варантами. Тому все перебуває "в руках уряду, під контролем уряду і без ризиків для фінансової стабільності".

Зверніть увагу! Андрій Пишний наголосив, що жодного негативу немає.