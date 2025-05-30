Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство фінансів України. У п'ятницю, 30 травня, відомство оприлюднило заяву на Ірландській фондовій біржі.

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Чи є загроза для фінансової стабільності

Україна нагадала власникам Державних деривативів, що відповідно до рішення уряду від 27 серпня 2024 року діє мораторій на виплати за цими інструментами, який залишатиметься чинним до завершення процесу їх реструктуризації. У серпні 2024 року з умов державних деривативів було вилучено положення про крос-дефолт.

Це означає, що дотримання мораторію на виплати за державними деривативами не призводить до крос-дефолту за зобов'язаннями за облігаціями зовнішньої державної позики та не створює загрози для фінансової стабільності держави,

– йдеться в повідомленні.

До слова, мораторій на платежі за державними деривативами є частиною ширшої стратегії України, оголошеної в серпні 2024 року під час реструктуризації державного боргу.

Вона передбачає справедливе та рівноправне ставлення до всіх кредиторських вимог у межах периметра реструктуризації, з метою відновлення боргової стійкості в рамках Програми МВФ.

Україна залишається відданою конструктивному діалогу з усіма зацікавленими сторонами та продовжує консультації задля досягнення справедливої та комплексної реструктуризації державних деривативів, яка забезпечить довгострокову боргову стійкість, не створюючи загрози для відбудови та відновлення країни,

– додали у відомстві.