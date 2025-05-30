Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины. В пятницу, 30 мая, ведомство обнародовало заявление на Ирландской фондовой бирже.

Смотрите также Технический дефолт не означает кризис: чем грозит Украине долговой конфликт

Есть ли угроза для финансовой стабильности

Украина напомнила владельцам Государственных деривативов, что в соответствии с решением правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет оставаться в силе до завершения процесса их реструктуризации. В августе 2024 года из условий государственных деривативов было изъято положение о кросс-дефолте.

Это означает, что соблюдение моратория на выплаты по государственным деривативам не приводит к кросс-дефолту по обязательствам по облигациям внешнего государственного займа и не создает угрозы для финансовой стабильности государства,

– говорится в сообщении.

К слову, мораторий на платежи по государственным деривативам является частью более широкой стратегии Украины, объявленной в августе 2024 года во время реструктуризации государственного долга.

Она предусматривает справедливое и равноправное отношение ко всем кредиторским требованиям в пределах периметра реструктуризации, с целью восстановления долговой устойчивости в рамках Программы МВФ.

Украина остается преданной конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами и продолжает консультации для достижения справедливой и комплексной реструктуризации государственных деривативов, которая обеспечит долгосрочную долговую устойчивость, не создавая угрозы для восстановления и восстановления страны,

– добавили в ведомстве.