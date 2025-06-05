На якому рівні облікова ставка

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу, зберігання облікової ставки підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань.

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Андрій Пишний Голова НБУ У разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% Національний банк утримуватиме облікову ставку довше, аніж передбачалося.

Також Пишний зауважив, що попередні заходи НБУ сприяли пожвавленню інтересу українців до строкових гривневих заощаджень.

На початку року місячний приріст гривневих вкладів населення на строк понад 3 місяці не перевищував 2 мільярда гривень.

В березні цей показник зріс до 4 мільярдів гривень, а у квітні-травні – до 5–6 мільярдів гривень.

Збереження облікової ставки на рівні 15,5% дасть змогу і надалі забезпечувати належні монетарні умови для розвороту інфляційного тренду в найближчі місяці. Водночас очікується, що це рішення не матиме негативного впливу на динаміку кредитування,

– додав він.

Цікаво, що перед цим банкіри очікували збереження Нацбанком облікової ставки 15,5% все через рівень інфляції, який за результатами квітня становив 15,1%, та макроекономічні показники, повідомляв "Інтерфакс-Україна".

Що таке облікова ставка Рівень облікової ставки є орієнтиром вартості грошей в економіці країни. Тобто якщо облікова ставка росте, тоді валюта коштує дорожче. За цим принципом кредити для населення також стають дорожчими.

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