Частина пенсіонерів отримає надбавку до пенсії: про яку суму йдеться

Декілька категорій пенсіонерів зможуть отримати підвищення пенсій завдяки новим надбавкам, рішення про які ухвалив уряд. Сума надбавки становить 2 361 гривню.

Хто отримуватиме надбавку

Пенсіонери, які є постраждалими від Чорнобильської катастрофи, з 2025 року зможуть отримувати щомісячну доплату до пенсії на суму 2 361 гривню, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.

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Ця зміна закріплена в проєкті державного бюджету на наступний рік.

Важливо! Надбавка передбачена для непрацюючих пенсіонерів, які постійно проживають в зоні безумовного (обов’язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення.

Умови надання надбавки

Для отримання додаткових виплат важливою умовою є факт проживання або роботи в зоні, що постраждала від Чорнобильської катастрофи, станом на 26 квітня 1986 року або протягом періоду з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Також слід врахувати, що ця доплата до пенсії надається не постійно, а тільки на час дії воєнного стану в Україні або до моменту переїзду особи із зони безумовного відселення.

Зауважте! Звірку даних для виплат проводитиме Пенсійний фонд на основі Єдиного державного демографічного реєстру та інших офіційних реєстрів.