Пенсія по інвалідності прокурорам

Зокрема пропонується виключити норму із закону "Про прокуратуру" стосовно пенсійних виплат по інвалідності, передає 24 Канал з посиланням на законопроєкт № 12149-1.

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Ця норма дає можливість призначення пенсії по інвалідності прокурору у розмірі 60% від зарплати, якщо стаж роботи в органах прокуратури не менший 10 років.

Пропонується у період дії воєнного стану та протягом 3 місяців з дня його припинення або скасування, пенсію за вислугу років або по інвалідності не виплачувати.

Нагадаємо! Це стосується виплат призначених згідно до Закону "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 року №1789-XII та до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Раніше ВРУ скасувало право прокурорів отримувати пенсію по інвалідності I або II групи.