Кто будет получать надбавку

Пенсионеры, которые являются пострадавшими от Чернобыльской катастрофы, с 2025 года смогут получать ежемесячную доплату к пенсии на сумму 2 361 гривну, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.

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Это изменение закреплено в проекте государственного бюджета на следующий год.

Важно! Надбавка предусмотрена для неработающих пенсионеров, которые постоянно проживают в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения.

Условия предоставления надбавки

Для получения дополнительных выплат важным условием является факт проживания или работы в зоне, пострадавшей от Чернобыльской катастрофы, по состоянию на 26 апреля 1986 года или в течение периода с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года.

Также следует учесть, что эта доплата к пенсии предоставляется не постоянно, а только на время действия военного положения в Украине или до момента переезда лица из зоны безусловного отселения.

Обратите внимание! Сверку данных для выплат будет проводить Пенсионный фонд на основе Единого государственного демографического реестра и других официальных реестров.