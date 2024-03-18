Заборона імпорту російського зерна до ЄС: що Чехія хоче запропонувати Єврокомісії

На наступному засіданні міністрів сільського господарства ЄС, Чехія має намір озвучити пропозицію до Брюсселя. Країна прагне включення імпорту зерна з Росії та Білорусі до списку санкцій.

Що Чехія запропонує Єврокомісії

Про це повідомив міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний. За його словами, йдеться про зернові й олійні культури з Росії та Білорусі.

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Він переконаний, що відмова від імпорту не призведе до суттєвого подорожчання продуктів. Міністр пояснив, що Чехія збирає 8 мільйонів тонн зернових на рік, тоді як потреба країни становить близько 5 мільйонів тонн.

Російському зерну і білоруським товарам просто немає чого робити в Європі. Я не бачу жодної причини, чому російське зерно мало б бути в Європі. Немає жодної причини підтримувати агресора,

– наголосив Виборний.

Чого прагне Єврокомісія

Суть у тому, що цього тижня Єврокомісія має намір представити свої пропозиції стосовно обмежень на кількість імпортованого зерна з Росії та Білорусі, але загального ембарго не передбачається.

За даними Євростату, експорт російського зерна до ЄС збільшився більш ніж на 50%: до 1,5 мільйона тон у період з 2022 по 2023 рік.

Водночас повідомляється, що повного ембарго в ЄС хочуть уникнути, побоюючись глобального коливання цін, а також негативного впливу на бідніші країни світу. Тому, цілком ймовірно, що транзит російської та білоруської агропродукції, як і раніше, буде дозволений.

Що відомо про російський експорт до ЄС

Економіст Олег Пендзин розповів у коментарі 24 Каналу розповів, що 11 березня Європарламент підтримав рішення про запровадження санкцій на російське зерно. Експерт додав, що якби не українські журналісти-розслідувачі, то про російський експорт до Європи ніхто не знав би.

Відтак, серед найбільших імпортерів російського зерна є: