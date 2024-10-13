На скільки реально, що долар зросте до 43 у листопаді
13 жовтня 2024, 12:53Читать новость на русском
НБУ продовжує регулювати курс валют, не допускаючи значних коливань. Ситуація контролюється, зокрема, через своєчасні інтервенції регулятора.
Що буде з курсом долара до кінця осені
Банкір Сергій Фурса у коментарі 24 Каналу зазначив, що курс долара та євро до кінця осені залишатиметься без змін. Коливання валюти, якщо і будуть, то незначні і малопомітні.
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Банкір також наполягає на тому, що переживання відносно зростання долара цьогоріч до більш як 42 – безпідставні. Вагомі курсові стрибки у цей період не очікуються.
Я не знаю звідки в населення панічні настрої. Курс останні майже пів року не змінюється.
Нагадаємо! У бюджеті на 2024 рік середньорічний курс зафіксовано на рівні 40,7 гривні за долар, а на кінець року – 42,1 гривні за долар.