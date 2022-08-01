Через економічну кризу Угорщина дозволила компаніям платити податки в євро і доларах

Компаніям в Угорщині дозволять сплачувати податки не в національній валюті (угорський форинт), а у доларах та євро. Про це повідомив керівник офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш.

Оплата податків у іноземній валюті

Гуйяш зауважив, що потреба Угорщини в оплаті імпорту в іноземній валюті суттєво зросла. Якщо раніше це було 3 – 3,5%, то зараз це 20 – 21%.

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Якщо для компаній технічно легше платити податки в євро або доларах, то так легше і для угорської держави з огляду на зростання потреб в імпорті,

– пояснив керівник офісу прем’єр-міністра Угорщини.

На думку аналітиків, таке рішення уряду країни може допомогти збільшити резерви іноземної валюти в країні на тлі різкого обвалу угорської нацвалюти, яка втратила у ціні найбільше з-поміж валют Центральної Європи.

Графік валютного курсу угорського форинту до євро / Інфографіка з Вікіпедії

Економічна криза в Угорщині.

Курс євро до угорської нацвалюти зріс . Так у липня він був на рівні 416,9 форинта за євро. Причиною стала газова криза в Європі, причинена шантажем росії. Також на остаблення угорського форинта вплинули домовленості Будапешта й Брюсселя щодо виплати коштів ЄС, призначених на відновлення економіки після COVID-19.

. Так у липня він був на рівні 416,9 форинта за євро. Причиною стала газова криза в Європі, причинена шантажем росії. Також на остаблення угорського форинта вплинули домовленості Будапешта й Брюсселя щодо виплати коштів ЄС, призначених на відновлення економіки після COVID-19. Зростання цін на газ вдарило по торговельному балансу Угорщини, яка є експортною економікою і вкрай залежна від імпорту енергоносіїв.

вдарило по торговельному балансу Угорщини, яка є експортною економікою і вкрай залежна від імпорту енергоносіїв. Рівень інфляції за результатами червня цьогоріч становив 11,7%, що є найвищим показником за останні два десятиліття.

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. Угорський форинт – національна валюта Угорщини з 1 серпня 1946 року. Оскільки У горщина є членом ЄС, заміна форинта на євро є однією з основних цілей державного уряду. Цікаво знати, що форинт є єдиною валютою, що у свій час використовувалася соціалістичною державою Європи й все ще є в обігу– це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.