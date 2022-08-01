Оплата налогов в иностранной валюте

Гуйяш заметил, что потребность Венгрии в оплате импорта в иностранной валюте существенно выросла. Если раньше это было 3 – 3,5%, то сейчас это 20 – 21%.

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Если для компаний технически легче платить налоги в евро или долларах, то так легче и для венгерского государства, учитывая рост потребностей в импорте.

– объяснил руководитель офиса премьер-министра Венгрии.

По мнению аналитиков, такое решение правительства страны может помочь увеличить резервы иностранной валюты в стране на фоне резкого обвала венгерской нацвалюты, потерявшей в цене больше всего среди валют Центральной Европы.

График валютного курса венгерского форинта к евро / Инфографика из Википедии

Справка. Венгерский форинт – национальная валюта Венгрии с 1 августа 1946 года. Поскольку Венгрия – член ЕС, замена форинта на евро является одной из основных целей государственной власти. Интересно, что форинт – единственная валюта, которая одно время использовалась социалистическим государством Европы и все еще в обращении.

Экономический кризис в Венгрии

Курс евро к венгерской нацвалюте вырос . Так, в июле он был на уровне 416,9 форинта за евро. Причиной стал газовый кризис в Европе, вызванный шантажом россии. Также на ослабление венгерского форинта повлияли договоренности Будапешта и Брюсселя о выплате средств ЕС, предназначенных для восстановления экономики после COVID-19.

. Так, в июле он был на уровне 416,9 форинта за евро. Причиной стал газовый кризис в Европе, вызванный шантажом россии. Также на ослабление венгерского форинта повлияли договоренности Будапешта и Брюсселя о выплате средств ЕС, предназначенных для восстановления экономики после COVID-19. Рост цен на газ отразился на торговом балансе Венгрии, которая является экспортной экономикой и крайне зависима от импорта энергоносителей.

отразился на торговом балансе Венгрии, которая является экспортной экономикой и крайне зависима от импорта энергоносителей. Уровень инфляции по результатам июня составил 11,7%, что является самым высоким показателем за последние два десятилетия.

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