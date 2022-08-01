Оплата податків у іноземній валюті
Гуйяш зауважив, що потреба Угорщини в оплаті імпорту в іноземній валюті суттєво зросла. Якщо раніше це було 3 – 3,5%, то зараз це 20 – 21%.
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Якщо для компаній технічно легше платити податки в євро або доларах, то так легше і для угорської держави з огляду на зростання потреб в імпорті,
– пояснив керівник офісу прем’єр-міністра Угорщини.
На думку аналітиків, таке рішення уряду країни може допомогти збільшити резерви іноземної валюти в країні на тлі різкого обвалу угорської нацвалюти, яка втратила у ціні найбільше з-поміж валют Центральної Європи.
Графік валютного курсу угорського форинту до євро / Інфографіка з Вікіпедії
Економічна криза в Угорщині.
- Курс євро до угорської нацвалюти зріс. Так у липня він був на рівні 416,9 форинта за євро. Причиною стала газова криза в Європі, причинена шантажем росії. Також на остаблення угорського форинта вплинули домовленості Будапешта й Брюсселя щодо виплати коштів ЄС, призначених на відновлення економіки після COVID-19.
- Зростання цін на газ вдарило по торговельному балансу Угорщини, яка є експортною економікою і вкрай залежна від імпорту енергоносіїв.
- Рівень інфляції за результатами червня цьогоріч становив 11,7%, що є найвищим показником за останні два десятиліття.
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