Світові ціни на пшеницю злетіли: причина не лише у воєнних ризиках на Чорному морі

Світові ціни на пшеницю продовжують зростати на тлі загострення ситуації у Чорноморському регіоні та погіршення прогнозів урожаю в ключових країнах-виробниках. Додатковий тиск на ринок створюють скорочення російського експорту та несприятливі погодні умови в Європі й США.

Загострення у Чорному морі підтримує ціни на пшеницю

Світові котирування пшениці продовжили зростання другу торгову сесію поспіль, повідомляє Bloomberg. Найактивніші ф'ючерси на біржі в Чикаго підіймалися майже на 1%, а з початку липня зернова культура вже подорожчала приблизно на 16%.

Однією з головних причин зростання стали нові ризики для експорту зерна через Чорне море. Росія та Україна залишаються одними з найбільших світових постачальників пшениці, забезпечуючи близько 25 – 30% глобального експорту. Будь-які перебої у відвантаженні під час нового маркетингового сезону одразу впливають на світові ціни.

Додаткове занепокоєння викликали останні події у регіоні. Росія заборонила суднам ставати на якір у портах Азовського моря та Кавказу в районах без організованої системи протиповітряної оборони. Водночас тривають взаємні атаки між Росією та Україною, що посилює побоювання щодо безпеки логістики.

Урожай у світі погіршується, а експорт Росії скорочується

Підтримку цінам також надали нові прогнози щодо врожаю. Аналітична компанія SovEcon знизила оцінку врожаю пшениці в Росії на сезон 2026/2027 через слабші перспективи у південних регіонах та скорочення площ під ярою пшеницею.

Водночас експорт російської пшениці у липні, за оцінками аналітиків, може становити близько 1,5 мільйона тонн. Це приблизно на третину менше, ніж за аналогічний період минулого року, і найнижчий липневий показник із 2017 року. Причиною називають логістичні труднощі.

Ситуацію ускладнюють і погодні фактори. У Франції через хвилю спеки прогноз виробництва м'якої пшениці скоротили на 7,6%, а у США погіршилася оцінка стану посівів ярої пшениці. Крім того, зростання демонструє і кукурудза, яка досягла найвищого рівня більш ніж за два місяці. Ринок підтримують як ризики для чорноморського експорту, так і побоювання, що спекотна погода в Європі негативно позначиться на майбутньому врожаї.

Тим часом Росія ризикує зафіксувати найнижчі обсяги експорту пшениці за липень із 2017 року. Причиною стали обмеження судноплавства через Керченську протоку, які суттєво ускладнили роботу ключових портів Азовського моря.