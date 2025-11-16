Військові пенсії можуть анулювати: які дві категорії потрапляють у зону ризику

В Україні військові пенсії нараховують за вислугу років або через інвалідність. Водночас закон чітко визначає категорії колишніх військовослужбовців, які можуть повністю втратити право на ці виплати.

За яких умов можна втратити військову пенсію?

В Україні є дві категорії колишніх військовослужбовців, які ризикують повністю втратити право на військову пенсію, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство Оборони України.

По-перше, це ті, кого позбавили військового звання. По-друге, військові, звільнені через засудження за умисний злочин із використанням службового становища або за корупційні правопорушення.

Зауважте! Для них пенсійні виплати анулюються автоматично.

Які є види військових пенсій в Україні?

Як згадали у Пенсійному фонді, основні види військових пенсій в Україні нині поділяються на три категорії.

За вислугою років: розмір виплат становить від 50% до 70% грошового забезпечення, залежно від тривалості служби.

розмір виплат становить від 50% до 70% грошового забезпечення, залежно від тривалості служби. За інвалідністю : пенсія нараховується від 40% до 100% грошового забезпечення, залежно від групи інвалідності та причин її настання.

: пенсія нараховується від 40% до 100% грошового забезпечення, залежно від групи інвалідності та причин її настання. У зв’язку з втратою годувальника: розмір виплат коливається від 30% до 70% грошового забезпечення, залежно від обставин смерті військовослужбовця.

Зверніть увагу! Розмір військової пенсії в Україні визначається грошовим забезпеченням під час служби, яке включає посадовий оклад, оклад за званням, надбавку за вислугу років та інші щомісячні доплати.

У якому випадку інші пенсіонери можуть втратити пенсійні виплати?