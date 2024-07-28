Скорочення пенсій на 20%: кого це торкнеться

Пенсійний фонд має право знизити пенсійні виплати на 20% у низці випадків. За яких причин це можливо, читайте далі.

Кому можуть скоротити пенсію у серпні

Якщо пенсіонер не повідомить Пенсійний фонд про своє працевлаштування вчасно, на нього може бути накладено штраф у розмірі до 20% від пенсійних виплат. Втім, пенсіонер має можливість сплатити цю суму добровільно, інакше її буде стягнуто через суд.

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Річ у тім, що повідомляти Пенсійний фонд України про зміни необхідно протягом десяти днів після працевлаштування. Також слід інформувати фонд про початок підприємницької діяльності, звільнення або припинення підприємницької діяльності.