Кому можуть скоротити пенсію у серпні

Якщо пенсіонер не повідомить Пенсійний фонд про своє працевлаштування вчасно, на нього може бути накладено штраф у розмірі до 20% від пенсійних виплат. Втім, пенсіонер має можливість сплатити цю суму добровільно, інакше її буде стягнуто через суд.

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Річ у тім, що повідомляти Пенсійний фонд України про зміни необхідно протягом десяти днів після працевлаштування. Також слід інформувати фонд про початок підприємницької діяльності, звільнення або припинення підприємницької діяльності.

Як повідомити Пенсійний фонд України?

Для повідомлення про працевлаштування необхідно особисто звернутися до органу Пенсійного фонду України. Втім, у 2024 році це можна зробити онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ або ж через портал "Дія". Зауважте, що при онлайн-зверненні необхідно використовувати кваліфікований електронний підпис.