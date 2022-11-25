На українських АЗС знову черги: що буде з цінами на пальне та чи повернеться дефіцит

Під час масованих обстрілів біля українських АЗС знову вибудовуються черги, адже тепер до потреб заправити автомобілі додається забезпечення генераторів. Дефіциту дизельного палива та бензину не передбачається, але ціни на деяких заправках можуть зрости.

З чим пов'язані великі черги та чи дійсно зростуть ціни на пальне, дізнавався 24 канал.

​Актуально Чи очікувати дефіциту пального знову: експерт пояснив ситуацію на ринку

Ціни на дизель не збільшаться через генератори

Наразі середньозважена ціна дизельного пального в Україні становить 54,48 гривні, після певного стрибка 21 листопада. Зростання тарифів на дизельне пальне на окремих АЗС є скоріше штучним, аніж економічно обґрунтованим.

Чинником такого підвищення не може бути дефіцит дизпалива, адже аналітики ринку повідомляли, що українські трейдери оминули проблему нестачі палива та укладають контракти на купівлю дизелю. Тобто, подорожчання на деяких АЗС можуть бути пов'язані з ажіотажем. Що ж стосується бензину, то за інформацією аналітиків, він знаходиться у профіциті.

Геннадій Рябцев Головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Є певні проблеми, пов'язані з ажіотажем. Тобто, попри наявність достатньої кількості палива і запевняння трейдерів, що палива вистачає, все одно ми бачимо черги. Деякі трейдери скористалися підвищенням попиту для того, щоб підняти ціни і більше заробити. На мій погляд це підняття є необгрунтованим і неетичним.

Втім, є дещо інші причини для незначного зростання ціни на дизельне паливо в Україні. А саме, залежність українських компаній від європейського ринку пального, на якому відбувся стрибок ціни.

Бачимо, що ситуація з дизельним паливом найбільш складна, але у листопаді ціна може максимально підвищитися лише на 1 – 2 гривні за літр,

– сказав у коментарі 24 каналу Сергій Куюн

Частка на дизельні генератори

За словами експерта, витрати на живлення генераторів не є такими колосальними, щоб спричинити дефіцит або підвищення цін на паливо. До того ж сезон піка витрат палива, що припадає на кінець літа, вже позаду.

Витрати на генератори сильно переоцінені. Ці витрати, порівняно з тим, скільки влітку витрачали аграрії, незначні. Тому не можна казати про різке збільшення обсягів споживання восени,

– пояснює Рябцев

Заміна електротранспорту автобусами

Для Києва та інших великих міст може стати додатковим навантаженням заміна трамваїв та тролейбусів автобусами. Вони в основному працюють на дизельному паливі. На відміну від генераторів, які працюють як на дизелі, так і на бензині, це може стати додатковим навантаженням на пропозицію.

Чому на заправках виникають черги

Якщо дефіциту палива немає, то чому під час масованих обстрілів на заправках знов є черги? Окрім, ажіотажу викликаного побоюваннями, що трейдери не зможуть закупляти пальне, причина може полягати в тому, що не всі АЗС працюють за відсутності світла. Хоча більшість АЗС забезпечені генераторами, на деяких із них можуть працювати не всі колонки.

На яких АЗС є генератори:

Мережа WOG обладнала генераторами близько 300 своїх станцій, або 90% загальної кількості

На середину листопада понад 70% АЗС ОККО обладнані генераторами, у найближчі місяці їх кількість буде збільшено

Мережа БРСМ має тільки близько 25% станцій, обладнаних генераторами на середину листопада

Заправки SOCAR будуються одразу з генераторами

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у зв'язку з попитом на дизель в Європі, на українських АЗС ціни на нього зросли на 0,5 – 1 гривню.