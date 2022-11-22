Ситуація на ринку дизпалива

Цього тижня деякі українські компанії повідомили про виникнення труднощів при транспортуванні дизельного палива з Болгарії та Румунії.

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Проблеми виникли й на молдавських пунктах пропуску. Проте вони були через перебої з електропостачанням. За останньою інформацію роботу пунктів вже відновлено.

Крім цього, польські трейдери зазначають, що попит на дизельне з боку українських покупців зріс.

Чи очікувати знову дефіциту пального

Як розповідає 24 каналу Сергій Куюн, директор "Консалтингова група А-95", ситуація з постачанням дизпалива – це не зовсім проблема. Це швидше несподіванка.

Сергій Куюн Директор "Консалтингова група А-95" Листопад – це період на ринку пального, коли продажі завжди падають. Так званий "мертвий сезон". Несподіванка полягає у тому, що чимало мереж починають фіксувати зростання попиту в нетиповий для цієї пори року час.

Відповідно, зараз зросла купівля пального для того, щоб задовільнити попит. З цим є певні складнощі, які полягають у тому, що 5 грудня почнуть діяти перший етап санкцій проти російської нафти. Через це в Європі зростає помітна напруга, створюються запаси, оскільки Захід залежний від російської нафти.

Нагадуємо, що 5 лютого запрацюють санкції щодо нафтопродуктів російського виробництва.

Чому зріс попит з боку українських споживачів

На це вплинула ситуація з енергопостачанням. Українське населення, внаслідок російських ракетних атак по енергосистемі країні, все більше починає використовувати генератори.

Якщо сім'я вдень використовує 10 літрів дизпалива на роботу генератора – це близько 100 кілометрів пробігу. Попит на генератори буде зростати, й, відповідно, на дизпаливо, яке використовують для роботи промислових генераторів, та бензин, який використовують для побутових генераторів,

– каже співрозмовник.

Зверніть увагу, Україна зараз менше споживає пального, порівняно ситуацією у серпні чи червні. Крім того, потужності для постачання є, і у разі потреби, їх збільшуватимуть.

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Чи зростуть ціни цієї зими на пальне

Експерт пояснює, що з попитом, почали зростати й фрахти – тарифи на перевезення.

По-перше, це означає, що попит на послуги зростає, і відповідно, зростає ціна. По-друге, власники ресурсів теж піднімають ціни для покупців. Деякі мережі підняли ціну на 0,5 – 1 гривню. Це зроблено для того, щоб трішки знизити попит,

– додає Сергій Куюн.

Крім того, не повпливають на ціни й поставки морозостійкого дизпалива. Адже в Україні цієї зими не виникне труднощів з цим. Раніше, місяць тому, коли українські компанії тільки почали контрактувати продукт, це питання було досить актуальним.

З поставками з півночі Європи, звідки йде половина ресурсів, не має проблем, оскільки вони у такому ж кліматичному поясі, що й Україна. Питання стосувалося південних поставок. Але, на сьогодні, це питання вже пропрацювали.