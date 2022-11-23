Чимало мереж починають фіксувати зростання попиту на пальне у листопаді, в нетиповий для цієї пори року час.
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На це вплинуло те, що 5 грудня почне діяти перший етап санкцій проти російської нафти. Європа намагається зробити якомога більше запасів.
Ціни на пальне цієї зими
Як розповідає 24 каналу Сергій Куюн, директор "Консалтингова група А-95", з попитом почали зростати й фрахти – тарифи на перевезення.
По-перше, це означає, що попит на послуги зростає і, відповідно, зростає ціна. По-друге, власники ресурсів теж піднімають ціни для покупців. Деякі мережі підняли ціну на 0,5 – 1 гривню. Це зроблено для того, щоб трішки знизити попит.
Проте з постачаннями з півночі Європи, звідки йде половина ресурсів, не має проблем, оскільки країни у такому ж кліматичному поясі, що й Україна. Питання стосувалося південних постачань. Але на сьогодні це питання вже пропрацювали.
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У світі фіксують дефіцит дизпалива
- Дефіцит вже відчувають США. Там запаси дизелю та мазуту впали до найнижчого за чотири десятиліття рівня.
- Також така проблема виникла на північному заході Європи. Там запаси фіксуються на найнижчому рівні з 2011 року.
- Причинами дефіциту стали наслідки від коронавірусу, зниження інвестицій у галузь та ембарго ЄС на російську нафту.
Масштабна купівля дизелю: Європа б'є рекорди
Постачання російського дизельного палива до регіону Амстердам – Роттердам – Антверпен (ARA) зросли до 215 тисяч барелів на добу з 1 по 12 листопада. Це на 126% більше, ніж у жовтні.
Щоб подолати залежність від країни-агресорки, ЄС повинен забезпечити близько 500–600 кб/день дизельного палива. Заміни прийдуть із США, а також на схід від Суеца, насамперед із Близького Сходу та Індії.