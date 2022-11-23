Многие сети начинают фиксировать рост спроса на горючее в ноябре, в нетипичное для этого времени года время.
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На это повлияло то, что 5 декабря начнут действовать первый этап санкций против российской нефти. Европа пытается сделать как можно больше запасов.
Цены на горючее этой зимой
Как рассказывает 24 каналу Сергей Куюн, директор "Консалтинговая группа А-95" со спросом начали расти и фрахты – тарифы на перевозку.
Во-первых, это означает, что спрос на услуги растет и соответственно растет цена. Во-вторых, владельцы ресурсов тоже поднимают цены для покупателей. Некоторые сети подняли цену на 0,5 – 1 гривну. Это сделано для того, чтобы немного снизить спрос.
Однако с поставками с севера Европы, откуда идет половина ресурсов, нет проблем, поскольку страны в таком же климатическом поясе, что и Украина. Вопрос касался южных поставок. Но, на сегодняшний день, этот вопрос уже проработали.
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В мире фиксируют дефицит дизтоплива
- Дефицит уже чувствуют в США. Там запасы дизеля и мазута упали до самого низкого за четыре десятилетия уровня.
- Также такая проблема возникла на северо-западе Европы. Там запасы фиксируются на самом низком уровне с 2011 года.
- Причинами дефицита стали последствия от коронавируса, снижение инвестиций в отрасль и эмбарго ЕС на российскую нефть.
Масштабная покупка дизеля: Европа бьет рекорды
Поставки российского дизельного топлива в регион Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA) выросли до 215 тысяч баррелей в сутки с 1 по 12 ноября. Это на 126% больше, чем в октябре.
Чтобы преодолеть зависимость от страны-агрессорки, ЕС должен обеспечить около 500-600 кб/день дизельного топлива. Замены придут из США, а также восточнее Суэца, прежде всего с Ближнего Востока и Индии.