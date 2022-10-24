В Чернігові почали опалювати житлові будинки: підключення триватиме кілька днів

Опалення житлових будинків у Чернігові, які обслуговує АТ "Облтеплокомуненерго", почалось 24 жовтня. Будинки, які обслуговує Чернігівська ТЕЦ, почнуть підключати до опалення 25–26 жовтня.

Про це повідомив голова правління АТ "Облтеплокомуненерго" Олексій Щербина. Загалом, на запуск системи та доставку тепла до будинків знадобиться кілька днів.

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З сьогоднішнього дня починається опалювальний сезон. Тому, наразі, проводяться усі пускові операції по котельням і підключення будинків. Це все протягом кількох днів відбуватиметься. Спочатку включаються котельні, потім запускається тепломережа, включаються теплові насоси, потім вже налаштовується внутрішньобудинкова система опалення, – розповідає він.

25–26 жовтня підключати до опалення будинки, які обслуговує Чернігівська ТЕЦ. Як повідомив заступник міського голови Чернігова Віктора Геращенка, наразі в Міністерстві вирішують питання щодо збільшення лімітів природного газу.

Опалювальний сезон у Чернігові розпочався з 17 жовтня. Найперше підключили до опалення міські лікарні та пологовий будинок. Як йдеться у розпорядженні, сьогодні окрім житлового сектора, отримають тепло і дитячі садочки, в яких створені умови для безпечного перебування.

До шкіл опалення постачатимуть з 31 жовтня. Загалом же, за інформацією начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, 24 жовтня опалювальний сезон почався у 47 з 57 громад області.

У яких ще містах уже почався опалювальний сезон

У Києві подавати тепло до житлових будинків почали 23 жовтня. Це зробили через похолодання та для запобігання перенавантаженню енергосистеми через вмикання електрообігрівачів.

Також опалювальний сезон сьогодні розпочався у 13 громадах Сум. Тепло доходить до житлових будинків.

Тепло у закладах освіти, охорони здоров’я та культури почало з'являтися у Чортківській громаді Тернопільської області і Кропивницькому.