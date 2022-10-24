Про це повідомив голова правління АТ "Облтеплокомуненерго" Олексій Щербина. Загалом, на запуск системи та доставку тепла до будинків знадобиться кілька днів.

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З сьогоднішнього дня починається опалювальний сезон. Тому, наразі, проводяться усі пускові операції по котельням і підключення будинків. Це все протягом кількох днів відбуватиметься. Спочатку включаються котельні, потім запускається тепломережа, включаються теплові насоси, потім вже налаштовується внутрішньобудинкова система опалення, – розповідає він.

25–26 жовтня підключати до опалення будинки, які обслуговує Чернігівська ТЕЦ. Як повідомив заступник міського голови Чернігова Віктора Геращенка, наразі в Міністерстві вирішують питання щодо збільшення лімітів природного газу.

Опалювальний сезон у Чернігові розпочався з 17 жовтня. Найперше підключили до опалення міські лікарні та пологовий будинок. Як йдеться у розпорядженні, сьогодні окрім житлового сектора, отримають тепло і дитячі садочки, в яких створені умови для безпечного перебування.

До шкіл опалення постачатимуть з 31 жовтня. Загалом же, за інформацією начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, 24 жовтня опалювальний сезон почався у 47 з 57 громад області.

У яких ще містах уже почався опалювальний сезон

У Києві подавати тепло до житлових будинків почали 23 жовтня. Це зробили через похолодання та для запобігання перенавантаженню енергосистеми через вмикання електрообігрівачів.

Також опалювальний сезон сьогодні розпочався у 13 громадах Сум. Тепло доходить до житлових будинків.

Тепло у закладах освіти, охорони здоров’я та культури почало з'являтися у Чортківській громаді Тернопільської області і Кропивницькому.

Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.