Опалювальний сезон у Сумах

Вслід за мером Києва про старт опалювального сезону повідомив й міський голова Сум. Тепло в місті почнуть давати з 24 жовтня.

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Лисенко розповів, що у Сумах цьогорічна погода дозволяє увімкнути тепло в домівках містян пізніше традиційного 15 жовтня. Вмикатимуть опалювання почнуть при 8 градусах середньодобової температури повітря.

Він зазначив, що в міських лікарнях та у соціальних закладах вже почали давати тепло. Для цього потрібно було подали відповідне звернення. Також мер закликав сумчан економно споживати електроенергію, особливо в пікові години з 17:00 по 23:00.

Як розумно користуватись енергоємними електроприладами / Інфографіка 24 каналу

Як утеплити будинок

Олег Попенко, експерт з ЖКП, у коментарі 24 каналу раніше розповідав, що для того, аби утеплити будинок потрібно насамперед замінити вікна у квартирі, а також вхідні двері.

Якщо зібратися коштами, то можна замінити вікна у під'їзді й тамбурні чи то вхідні двері у будинок. Усе це робиться швидко і дасть результат,

– поділився він.

Також добре утримують тепло у квартирі та приватному будинку пластикові вікна. Проте, якщо на це немає коштів, можна утеплити власноруч: потрібно укоси на вікнах або інші ж щілини заклеїти ватою та липкострічкою.

Щоб зберегти в оселі тепло у разі відключення централізованого опалення можна:

відрегулювати пластикові вікна на зимове щільне закривання, щоб зменшити вихід тепла;

постелити килими на підлозі, адже він чудово зберігає тепло;

впускайте світло до домівки, коли на вулиці гріє сонце, це може підвищити температуру в кімнаті чи квартирі на кілька градусів;

облаштувати фольгову ізоляцію батарей, які розташовані у нішах, щоб заощадити до 20% тепла;

придбайте електрообігрівачі, УФО, вентилятори з теплим повітрям та кондиціонери;

користуйтесь грілками, чим більше грілок буде у приміщенні – тим тепліше.

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