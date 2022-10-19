Опалювальний сезон у Сумах
Вслід за мером Києва про старт опалювального сезону повідомив й міський голова Сум. Тепло в місті почнуть давати з 24 жовтня.
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Лисенко розповів, що у Сумах цьогорічна погода дозволяє увімкнути тепло в домівках містян пізніше традиційного 15 жовтня. Вмикатимуть опалювання почнуть при 8 градусах середньодобової температури повітря.
Він зазначив, що в міських лікарнях та у соціальних закладах вже почали давати тепло. Для цього потрібно було подали відповідне звернення. Також мер закликав сумчан економно споживати електроенергію, особливо в пікові години з 17:00 по 23:00.
Як розумно користуватись енергоємними електроприладами / Інфографіка 24 каналу
Як утеплити будинок
Олег Попенко, експерт з ЖКП, у коментарі 24 каналу раніше розповідав, що для того, аби утеплити будинок потрібно насамперед замінити вікна у квартирі, а також вхідні двері.
Якщо зібратися коштами, то можна замінити вікна у під'їзді й тамбурні чи то вхідні двері у будинок. Усе це робиться швидко і дасть результат,
– поділився він.
Також добре утримують тепло у квартирі та приватному будинку пластикові вікна. Проте, якщо на це немає коштів, можна утеплити власноруч: потрібно укоси на вікнах або інші ж щілини заклеїти ватою та липкострічкою.
Щоб зберегти в оселі тепло у разі відключення централізованого опалення можна:
- відрегулювати пластикові вікна на зимове щільне закривання, щоб зменшити вихід тепла;
- постелити килими на підлозі, адже він чудово зберігає тепло;
- впускайте світло до домівки, коли на вулиці гріє сонце, це може підвищити температуру в кімнаті чи квартирі на кілька градусів;
- облаштувати фольгову ізоляцію батарей, які розташовані у нішах, щоб заощадити до 20% тепла;
- придбайте електрообігрівачі, УФО, вентилятори з теплим повітрям та кондиціонери;
- користуйтесь грілками, чим більше грілок буде у приміщенні – тим тепліше.