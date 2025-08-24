Пенсія в конверті це швидкі гроші сьогодні, але втрачені виплати завтра. Українці, які погоджуються на тіньову зарплату, ризикують залишитися без страхового стажу та з мінімальною пенсією у майбутньому.

Чим небезпечна "тіньова" зарплата для українців?

Головний ризик "тіньової" зарплати це відсутність страхового стажу. Якщо внески до Пенсійного фонду не сплачуються, рік роботи може перетворитися лише на кілька місяців стажу або взагалі не зарахуватися, нагадує 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

Читайте також Щоб не залишитися без пенсії: як підтвердити стаж, якщо підприємство ліквідували

У підсумку замість гідної пенсії працівник отримає лише мінімальну виплату, адже пенсія в Україні напряму залежить від офіційного заробітку та кількості відпрацьованих років.

Що таке "зарплата в конверті" Це будь-які виплати, що не відображаються у звітності роботодавця й не оподатковуються. Серед поширених схем: доплата "в конверті" до мінімальної зарплати або використання ФОП для уникнення внесків.

Які наслідки для працівника при неофіційній заробітній платі?

Зарплата в конверті може здаватися вигідною лише на перший погляд. Насправді вона позбавляє працівника базових прав, зокрема:

Втрата соціальних гарантій . Немає права на лікарняні, оплачувану відпустку чи компенсацію при звільненні.

. Немає права на лікарняні, оплачувану відпустку чи компенсацію при звільненні. Юридична беззахисність . Довести розмір "сірої" зарплати неможливо, адже у суді не буде доказів.

. Довести розмір "сірої" зарплати неможливо, адже у суді не буде доказів. Обмеження у фінансах . Банки відмовляють у кредитах чи іпотеках без підтверджених доходів.

. Банки відмовляють у кредитах чи іпотеках без підтверджених доходів. Мінімальна пенсія. Внески не сплачуються, тому стаж не нараховується.

Пенсія і зарплата: коротко про головне

Розмір вашої заробітної плати впливає на розмір пенсії, тому чим більше ви отримуєте сьогодні, тим більший дохід буде при виході на заслужений відпочинок.

Українці можуть докупити стаж для виходу на пенсію. Це може бути корисно тим, хто працював "у тіні" або працював за кордоном.

Розмір пенсійних виплат можна збільшити самостійно. Українці можуть з власного бажання робити внески на свої пенсійні рахунки.

Важливо! "Тіньові" схеми також зменшують надходження до бюджету й Пенсійного фонду, підривають конкурентність бізнесу.