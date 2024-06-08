Чим відрізняється тариф на світло для побутових та непобутових споживачів

Принципи ціноутворення для побутових споживачів та непобутових споживачів (промислові компанії, сфера послуг, державний сектор тощо) істотно різняться. Вони по-різному регулюються і мають різні принципи ціноутворення.

Тариф для непобутових споживачів

Ціна електроенергії для непобутових споживачів частково обумовлюється ринковою кон’юнктурою і частково регулюється. Ціни для побутових споживачів наразі повністю регулюються урядом.

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Кінцева ціна на електроенергію для побутових та більшості непобутових споживачів складається з таких основних компонентів:

Оптова ціна:

Це ціна, за якою постачальник закуповує електроенергію на різних сегментах оптового ринку.

Тариф за передачу електроенергії:

Це вартість транспортування електроенергії магістральними мережами, що затверджується регулятором (НКРЕКП) для оператора системи передачі (ОСП) “Укренерго” на певний період, зазвичай на рік.

Тариф за розподіл електроенергії:

Це вартість транспортування електроенергії локальними мережами оператора системи розподілу (ОСР), що затверджується НКРЕКП для ОСР на певний період, зазвичай на рік. Цей тариф значно відрізняється за регіонами України.

Маржа електропостачальника:

Для населення це тариф постачальників універсальних послуг (ПУП), що затверджується НКРЕКП на певний період, зазвичай на рік.

Для непобутових споживачів ця маржа не регулюється і визначається договором між постачальником та споживачем. Згідно із Законом України “Про ринок електричної енергії”, універсальна послуга – це постачання електроенергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права на забезпечення електроенергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до цього Закону, на всій території України.

Податки:

Зокрема, податок на додану вартість (ПДВ).

Оптова ціна електроенергії

Оптова ціна електроенергії є найбільш гнучким і змінним компонентом кінцевої ціни для споживачів. Постачальники закуповують електроенергію на різних сегментах ринку за різними погодинними цінами, тому для розрахунку роздрібної ціни використовується середньозважена оптова ціна закупівлі.

Для спрощення розрахунку за показник оптової ціни можна взяти середньозважену ціну на ринку “на добу наперед”.

За даними ДП “Оператор ринку”, по торговій зоні ОЕС України цей показник становив:

у 2020 році – 1 341,27 гривень за мегават-годину;

у 2021 році – 2 062,95 гривень за мегават-годину (+53,8% до 2020 року),

у 2022 році – 2 812,31 гривень за мегават-годину (+36,3% до 2021 року),

у 2023 році – 3 617,60 гривень за мегават-годину (+28,6% до 2022 року),

за 5 місяців 2024 року – 3 558,52 гривень за мегават-годину (+13,0% до аналогічного періоду 2023 року).

Таким чином, середньорічна оптова ціна електроенергії в Україні впродовж 2020-2024 років характеризується сталим висхідним трендом.

Ціна для побутових споживачів

Уряд ухвалив рішення про підняття ціни на електроенергію для населення, яке передбачає пільгову ставку для споживачів, що проживають у квартирах або будинках, обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками в опалювальний період.

Серед таких установок електрокотли, електрообігрівачі тощо. Відповідно до Закону "Про архітектурну діяльність", підтвердженням того, що будинок обладнаний електроопалювальними установками, є відповідна проєктна документація.

Такі споживачі у період з 1 жовтня по 30 квітня, у разі споживання до 2 000 кіловат-годин на місяць, будуть сплачувати за електроенергію за ціною 2,64 гривні за кіловат-годину (за весь спожитий обсяг).

Якщо їх місячне споживання перевищуватиме 2 000 кіловат-годину, вони сплачуватимуть за ціною 4,32 кіловат-годину за весь спожитий обсяг електроенергії.