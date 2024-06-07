Курс валют у банках

Станом на ранок 7 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,10 гривні (без змін проти 6 червня), а продаж – 40,69 гривні (-1 копійка).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,60 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 44,35 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,60 гривні (+8 копійок), а продаж – 40,65 гривні (-10 копійок).

(+8 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують за 44,15 гривні (-5 копійок), а продають за 44,35 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 6 червня, обмінники купують долар у середньому за 39,40 гривні (-71 копійка), а продають – за 40,72 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(-71 копійка), а продають – за (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 44,22 гривні (-18 копійок), а продаж – 44,40 гривні (-35 копійок).

Курс долара наступного тижня

Наслідки травневої девальвації гривні можуть відчутно вплинути на курс валют. Втім як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, з середини червня суттєвих змін щодо щоденних курсових коливань, або "люфту" допустимих відхилень від початкового курсу тижня не передбачається.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Але ми не виключаємо, що саме з другої половини місяця остаточно сформуються нові коридори валютних коливань, які можуть протриматися щонайменше до осені.

Зауважте! У випадку зростання тарифів на електроенергію ніхто не стане чекати нових платіжок. Після першої інерційної декади варто очікувати масовий перегляд цін.

Відповідно, інфляційні процеси можуть тиснути на валютний ринок. Втім регулятор має можливості подолати нові випробування.

Курс долара наступного тижня залишиться на рівні:

40 – 41 гривня на міжбанку,

40 – 41,2 гривні на готівковому ринку.

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