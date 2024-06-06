Курс валют у банках

Станом на ранок 6 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,10 гривні (-20 копійок проти 5 червня), а продаж – 40,70 гривні (-18 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,60 гривні (-20 копійок), а продаж – у середньому за 44,35 гривні (-15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,52 гривні (-3 копійки), а продаж – 40,65 гривні (-10 копійок).

(-3 копійки), а продаж – (-10 копійок). Євро купують за 44,15 гривні (-5 копійок), а продають за 44,35 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 39,40 гривні (-71 копійка), а продають – за 40,62 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.

(-71 копійка), а продають – за (-1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,56 гривні (-26 копійок), а продаж – 44,56 гривні (+8 копійок).

Чи буде долар дорожчати наступного тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що основні курсові показники, а саме розмір щоденних курсових коливань, різниця між курсами купівлі та продажу, різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку, а також "люфт" допустимих відхилень від початкового курсу тижня буде майже без змін.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми не виключаємо, що саме з другої половини місяця остаточно сформуються нові коридори валютних коливань, які можуть протриматися щонайменше до осені.

Лєсовий додає, що наступного тижня ситуація на валютному ринку буде доволі мінливою з частими змінами курсів валют.

Однак схоже на те, що коридори валютних змін залишаться на рівні минулого тижня,

– каже банкір.

Зауважте! Коридори валютних коливань становитимуть: міжбанк – 40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривень за євро, готівковий ринок – 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривень за євро.

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