Курс валют в банках

По состоянию на утро 6 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,10 гривны (-20 копеек против 5 июня), а продажа – 40,70 гривны (-18 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 43,60 гривны (-20 копеек), а продажа – в среднем за 44,35 гривны (-15 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,52 гривны (-3 копейки), а продажа – 40,65 гривны (-10 копеек).

(-3 копейки), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают по 44,15 гривны (-5 копеек), а продают за 44,35 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 39,40 гривны (-71 копейка), а продают – за 40,62 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.

(-71 копейка), а продают – за (-1 копейка), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,56 гривны (-26 копеек), а продажа – 44,56 гривны (+8 копеек).

Будет ли доллар дорожать на следующей неделе

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что основные курсовые показатели, а именно размер ежедневных курсовых колебаний, разница между курсами покупки и продажи, разница между курсами межбанка и наличного рынка, а также "люфт" допустимых отклонений от начального курса недели будет почти без изменений.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы не исключаем, что именно со второй половины месяца окончательно сформируются новые коридоры валютных колебаний, которые могут продержаться как минимум до осени.

Лесовой добавляет, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет довольно изменчивой с частыми изменениями курсов валют.

Однако похоже на то, что коридоры валютных изменений останутся на уровне прошлой недели,

– говорит банкир.

Заметьте! Коридоры валютных колебаний составят: межбанк – 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривен за евро, наличный рынок – 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривен за евро.

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