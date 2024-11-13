"Національний кешбек": які ризики приховує нова карта для українців

Стало відомо, які згоди дають українці відкриваючи карту “Національний кешбек”. Що це означає та чим загрожує, читайте далі.

Чим загрожує відкриття карти "Національного кешбеку"

Відкриваючи карту “Національний кешбек”, українці погоджуються на розкриття банківської таємниці щодо всіх поточних рахунків, а також на аналіз своїх платіжних операцій. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на “Слово і діло”.

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А саме підписуючи договір на відкриття карти “Національний кешбек”, клієнт дає персональну згоду на:

аналіз платіжних операцій за рахунками, відкритими в банку;

розкриття інформації, що є банківською таємницею, щодо платіжних операцій по всіх діючих поточних рахунках.

Зверніть увагу! Рахунок не можна використовувати для операцій, пов'язаних з підприємницькою або незалежною професійною діяльністю. У разі зміни повноважень особи, яка має право розпоряджатися рахунком, клієнт зобов'язаний негайно повідомити про це банк письмово.

Втім, у Міністерстві економіки не вважають порушенням банківської таємниці вимогу надання доступу до транзакцій для нарахування кешбеку.

Тут немає розкриття банківської таємниці. Тобто людина погоджується з тим, що вона передає цю інформацію для нарахування кешбеку. Немає ніяких підстав вважати, що ця інформація буде використана для якихось інших потреб, аніж нарахування кешбеку,

– сказала заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Вона додала, що держава не має на меті змусити споживачів ділитися будь-якою інформацією через цю програму. Це було б занадто складно, з огляду на те, що у держави є інші далекосяжні плани.