У кого з пенсіонерів заберуть доплату за віком з 1 квітня

Частина українських пенсіонерів отримує доплату за віком. Однак, внаслідок проведення березневої індексації, ці надбавки можуть бути скасовані.

Чому скасовують доплату за віком

Річ у тім, що доплату за віком можуть отримувати пенсіонери чиї виплати менш як 10 340,35 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Відповідно, якщо пенсія після індексація сягнула цієї суми, то доплата за віком буде скасована. Також ця надбавка може зменшитись.

Наприклад, якщо пенсія зросла до 10 300 гривень, то доплата за віком буде лише 40 гривень.

Зверніть увагу! Проіндексовані пенсії почали надходити пенсіонерам уже у березні.

Яка зараз доплата за віком

Пенсіонери старше 70 років, які отримують пенсію за віком, мають право на таку доплату. Розмір цієї надбавки зараз:

пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату за віком 300 гривень;

мають право на доплату за віком 300 гривень; від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

– 456 гривень; від 80 років – 570 гривень.

Зауважте! Доплата за віком призначається пенсіонеру автоматично.