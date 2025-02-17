Хто належить до членів родини УБД
- До членів сім'ї учасника бойових дій входять: чоловік/дружина, неповнолітні діти, деякі повнолітні особи з інвалідністю, непрацездатні батьки, особи під опікою, які проживають разом з пільговиком.
- Для реєстрації пільговика вимагається подача заяви, копій документів, що підтверджують родинний зв'язок або законність представлення інтересів, до Пенсійного фонду.
Українці, які є членами сімей учасників бойових дій, мають право на знижки та пільги від держави. Для цього їм слід звернутися до Пенсійного фонду.
Хто є членом родини УБД
Родичі військових мають надати певні документи та заяви, аби отримати допомогу від держави, пише 24 канал з посиланням на ПФУ.
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До членів сім’ї учасника бойових дій належать:
- дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);
- неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;
- особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;
- непрацездатні батьки;
- особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.
Для включення до Реєстру інформації про пільговика законний представник або дієздатний повнолітній член сім’ї пільговика, на якого поширюються пільги, подає ПФУ такі документи:
- заяву;
- копії документів, які підтверджують родинний зв’язок із пільговиком;
- копії необхідних документів, що підтверджують право пільговика на пільги.
Зверніть увагу! Замість документів, що підтверджують родинний зв'язок можна надати копії документів, що підтверджують законність представлення інтересів пільговика.