Хто належить до членів родини УБД

Українці, які є членами сімей учасників бойових дій, мають право на знижки та пільги від держави. Для цього їм слід звернутися до Пенсійного фонду.

Хто є членом родини УБД

Родичі військових мають надати певні документи та заяви, аби отримати допомогу від держави, пише 24 канал з посиланням на ПФУ.

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До членів сім’ї учасника бойових дій належать:

дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Для включення до Реєстру інформації про пільговика законний представник або дієздатний повнолітній член сім’ї пільговика, на якого поширюються пільги, подає ПФУ такі документи:

заяву; копії документів, які підтверджують родинний зв’язок із пільговиком; копії необхідних документів, що підтверджують право пільговика на пільги.

Зверніть увагу! Замість документів, що підтверджують родинний зв'язок можна надати копії документів, що підтверджують законність представлення інтересів пільговика.