Україну визнали потенційним членом ОЕСР: які це дасть переваги

Сьогодні Організації економічного співробітництва та розвитку розпочинає початковий діалог щодо вступу України до організації. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Членство України в ОЕСР

Генеральний секретар ОЕСР сьогодні повідомив, що Організація розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проєкту дорожньої карти.

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У липні цього року в Лугано від імені держави я передав заявку на вступ України Генеральному секретареві Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасу Корману. А минулого тижня виступив онлайн на відкритті засідання Ради ОЕСР, де заявка розглядалася,

– написав він.

Що дасть вступ України в ОЕСР

Зі слів Шмигаля, Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП.

Прийняття України в коло розвинених держав насамперед є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна – перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу,

– поділився прем'єр.

ОЕСР – міжнародна організація, членами якої на сьогодні є 37 країн. 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь у багатьох сферах її діяльності. За впливом ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ разом з МВФ та Світовим банком.

Ключові напрями діяльності ОЕСР:

надання допомоги країнам-членам для підвищення рівня їх економічного та соціального розвитку;

сприяння економічному зростанню країн, що розвиваються, шляхом надання технічної допомоги;

налагодження відносин з органами державної влади всіх рівнів країн-членів;

підтримка зв’язків з іншими міжнародними організаціями для забезпечення ефективної співпраці та співробітництва з регіональними економічними організаціями;

усунення перешкод в обміні товарами (послугами, роботами);

надання допомоги в професійній підготовці кадрів у сфері науки й техніки.