Украину признали потенциальным членом ОЭСР: какие это даст преимущества

Сегодня Организации экономического сотрудничества и развития начинает начальный диалог о вступлении Украины в организацию. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Членство Украины в ОЭСР

Генеральный секретарь ОЭСР сообщил, что Организация начинает начальный диалог о вступлении Украины. После этого Совет ОЭСР перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты.

Читайте также Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен бот

В июле этого года в Лугано от имени государства передал заявку на вступление Украины Генеральному секретарю Организации экономического сотрудничества и развития Матиасу Корману. А на прошлой неделе выступил онлайн на открытии заседания Совета ОЭСР, где заявка рассматривалась,

– написал он.

Что даст вступление Украины в ОЭСР

По словам Шмыгаля, Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП.

Принятие Украины в круг развитых государств, прежде всего, является важным маркером готовности нашей страны к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний, что Украина – перспективное место для инвестиций и развития бизнеса.

– поделился премьер.

ОЭСР – международная организация, членами которой на сегодняшний день являются 37 стран. 70 стран имеют статус партнеров ОЭСР, участвуя во многих областях ее деятельности. По влиянию ОЭСР принадлежит тройка ведущих мировых экономических учреждений вместе с МВФ и Всемирным банком.

Ключевые направления деятельности ОЭСР:

предоставление помощи странам-членам для повышения уровня их экономического и социального развития;

содействие экономическому росту развивающихся стран путем оказания технической помощи;

налаживание отношений с органами государственной власти всех уровней стран-членов;

поддержка связей с другими международными организациями для обеспечения эффективного сотрудничества и сотрудничества с региональными экономическими организациями;

устранение препятствий в обмене товарами (услугами, работами);

оказание помощи в профессиональной подготовке кадров в области науки и техники.