Членство України в ОЕСР
Генеральний секретар ОЕСР сьогодні повідомив, що Організація розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проєкту дорожньої карти.
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У липні цього року в Лугано від імені держави я передав заявку на вступ України Генеральному секретареві Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасу Корману. А минулого тижня виступив онлайн на відкритті засідання Ради ОЕСР, де заявка розглядалася,
– написав він.
Що дасть вступ України в ОЕСР
Зі слів Шмигаля, Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП.
Прийняття України в коло розвинених держав насамперед є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна – перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу,
– поділився прем'єр.
Ключові напрями діяльності ОЕСР:
- надання допомоги країнам-членам для підвищення рівня їх економічного та соціального розвитку;
- сприяння економічному зростанню країн, що розвиваються, шляхом надання технічної допомоги;
- налагодження відносин з органами державної влади всіх рівнів країн-членів;
- підтримка зв’язків з іншими міжнародними організаціями для забезпечення ефективної співпраці та співробітництва з регіональними економічними організаціями;
- усунення перешкод в обміні товарами (послугами, роботами);
- надання допомоги в професійній підготовці кадрів у сфері науки й техніки.