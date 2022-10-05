Членство Украины в ОЭСР
Генеральный секретарь ОЭСР сообщил, что Организация начинает начальный диалог о вступлении Украины. После этого Совет ОЭСР перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты.
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В июле этого года в Лугано от имени государства передал заявку на вступление Украины Генеральному секретарю Организации экономического сотрудничества и развития Матиасу Корману. А на прошлой неделе выступил онлайн на открытии заседания Совета ОЭСР, где заявка рассматривалась,
– написал он.
Что даст вступление Украины в ОЭСР
По словам Шмыгаля, Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП.
Принятие Украины в круг развитых государств, прежде всего, является важным маркером готовности нашей страны к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний, что Украина – перспективное место для инвестиций и развития бизнеса.
– поделился премьер.
Ключевые направления деятельности ОЭСР:
- предоставление помощи странам-членам для повышения уровня их экономического и социального развития;
- содействие экономическому росту развивающихся стран путем оказания технической помощи;
- налаживание отношений с органами государственной власти всех уровней стран-членов;
- поддержка связей с другими международными организациями для обеспечения эффективного сотрудничества и сотрудничества с региональными экономическими организациями;
- устранение препятствий в обмене товарами (услугами, работами);
- оказание помощи в профессиональной подготовке кадров в области науки и техники.