Змін не очікується: що буде з доларом наступного тижня

Перший тиждень вересня навряд чи принесе значні зміни на валютному ринку. Курсові коливання долара, ймовірно, відбуватимуться в межах 41,1-41,4 гривень за долар.

Коливання на валютному ринку

Допустимий діапазон змін коливатиметься між 41-41,6 гривень за долар на міжбанку та 41,2-41,8 гривень за долар на готівковому ринку.

Читайте також Нацбанк зміцнив гривню щодо курсів долара та євро

Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий зазначає, що різниця між курсами на міжбанку та готівковому ринку буде поступово зменшуватися, що відповідає планам Нацбанку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Важливим також стане пильність Нацбанку за подіями на ринку з метою збереження та втримання балансу між попитом і пропозицією. Очікується, що обсяги валютних інтервенцій перебуватимуть в межах 150-180 мільйонів доларів, тобто вони будуть досить "стандартними" і на 15-20% нижчими за "пікові" показники (як, наприклад, у липні коли час від часу обсяги інтервенцій перевищували 200 мільйонів доларів).

Що буде з курсом наступного тижня

Наступного тижня на валютному ринку очікуються такі показники: