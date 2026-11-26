Бельгія та Euroclear категорично блокують конфіскацію активів Росії через ризик банкрутства. Олег Пендзин попередив, що шансів на ці кошти немає, а допомога ЄС опинилася під загрозою.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив у ефірі 24 Каналу, що сподівання на швидке отримання заморожених російських фінансів не мають реального підґрунтя. За його словами, фінансування України від європейських партнерів опинилося під серйозним тиском внутрішньополітичних процесів усередині самого блоку.

Що блокує конфіскацію та допомогу від ЄС

Економіст підкреслив, що правові побоювання європейських фінансових інституцій наразі переважають політичні наміри.

У мене немає оптимізму з приводу розмороження російських активів. Поки є чітка позиція бельгійців, які не погодяться на жодні умови, бо бояться юридичних наслідків і банкрутства країни, шансів немає. Не варто тішити себе ілюзіями,

– наголосив Олег Пендзин.

Він зауважив, що єдиним робочим джерелом фінансування залишається боргове навантаження на країни ЄС через випуск євробондів. Утім, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Чехія вже відмовляються брати участь у спільному обслуговуванні таких зобов'язань, а майбутні вибори у Франції можуть принести додаткову невизначеність. Оскільки кожен транш вимагає консенсусу в Європейській Раді, навіть одна країна може заблокувати зміни до бюджету та призупинити надання траншів.

Олег Пендзин про шанси на розмороження активів Росії: відео

Дефіцит бюджету та воєнні плани Кремля

Власна українська економіка зараз спроможна покрити лише третину необхідних витрат. У проєкті державного бюджету на 2027 рік закладено видатки на рівні 7,3 трильйона гривень, тоді як власні податкові надходження очікуються лише в обсязі 3 трильйонів. Ситуацію ускладнює й те, що МВФ погіршив економічний прогноз для України до падіння на 1% через регулярні удари ворога по промисловості та інфраструктурі.

Для війни потрібні гроші, гроші і ще раз гроші. Росія ухвалила свій бюджет і передбачила витрати на війну в 205 мільярдів доларів. Якими б героїчними не були ЗСУ, видатки мають бути співмірними. Путін не зацікавлений у мирі й чекає на розкол європейської єдності,

– підсумував експерт.

Раніше в Euroclear застерігали, що пряма передача коштів без гарантій загрожує крахом установи, тоді як Москва намагається відсудити заблоковані кошти через російські судові рішення. Також аналітики звертали увагу, що закладені агресором рекордні видатки свідчать про намір Кремля продовжувати війну увесь 2027 рік.