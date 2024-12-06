Чехія знову отримує російську нафту: з чим пов'язане відновлення постачання

Насправді Чехія лише тимчасово не отримувала російську нафту. Її постачання було зупинене 4 грудня з декількох причин.

Чи буде Чехія отримувати російську нафту і далі

Постачання російської нафти в Чехію відновилося зранку 6 грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Маріуш Внук Директор компанії Orlen Unipetrol Сьогодні вранці постачання нафти було відновлено, і нафта знову надходить нафтопроводом "Дружба" до Чеської Республіки.

Поставки до Чехії були припинені імовірніше за все через певні адміністративні питання. Як зазначила компанія Unipetrol затримка надходжень сирої нафти виникла саме через постачальника.

Зверніть увагу! Чехія зараз імпортує 8 мільйонів тонн нафти щорічно. 60% від цієї кількості проходить саме через нафтопровід "Дружба", тобто, це російська сировина. Ще 40% нафти надходить німецьким трубопроводом IKL.