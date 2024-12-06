Будет ли Чехия получать российскую нефть и дальше

Поставки российской нефти в Чехию возобновились утром 6 декабря, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Мариуш Внук Директор компании Orlen Unipetrol Сегодня утром поставки нефти были возобновлены, и нефть снова поступает по нефтепроводу "Дружба" в Чешскую Республику.

Поставки в Чехию были приостановлены вероятнее всего из-за определенных административных вопросов. Как отметила компания Unipetrol задержка поступлений сырой нефти возникла именно из-за поставщика.

Обратите внимание! Чехия сейчас импортирует 8 миллионов тонн нефти ежегодно. 60% от этого количества проходит именно через нефтепровод "Дружба", то есть, это российское сырье. Еще 40% нефти поступает по немецкому трубопроводу IKL.