Почему налоговая получит доступ к счетам украинцев

Это может стать реальностью с 2027 года и не имеет отношения к внедрению программы "Национальный кэшбек", сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата от фракции "Слуга народа" Ольгу Василевскую-Смаглюк.

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Василевская-Смаглюк объяснила, что подача заявки на получение карты "Национального кэшбека" активирует договор оферты, который позволяет банкам через приложение "Дія" получать доступ к данным о финансовых операциях на счетах.

Ольга Василевская-Смаглюк Народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Я подробно изучила положение о "Национальном кэшбеке" и нашла там несколько пунктов, которые и у меня вызвали беспокойство. Лично я не подавала заявку на получение тысячи, в частности из-за необходимости ее декларирования. Думаю, что многие государственные служащие, которые обязаны подавать декларации, также откажутся от участия в этой программе.

По ее словам, условия программы являются обязательными для всех банков, участвующих в ее реализации.

В тексте договора оферты действительно указано, что после подачи заявки банк и программа через "Дію" получают право доступа к информации об обороте средств на вашем счете. Поэтому важно внимательно читать условия договора, прежде чем его подписывать,

– подчеркнула депутат.

Она также отметила, что доступ налоговой службы к банковским счетам и ячейкам граждан может быть реализован после 2027 года. По ее словам, это одно из обязательств Украины на пути к вступлению в Европейский Союз.