Сколько украинцев уже оформили зимнюю помощь
Украинцы продолжают активно оформлять помощь для себя и своих детей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Федорова.
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Уже 5 000 000 заявлений о Зимней еПидтрымке украинцы оформили через Дію. Из них 1 200 000 – на детей.
Подать заявление на получение этой помощи можно и сейчас. Конечный срок оформления выплаты – 31 декабря 2024 года.
Как получить "тысячу Зеленского":
- авторизоваться в приложении Дия;
- в разделе "Сервисы" выбрать пункт "Зимняя еПидтрымка";
- подать заявление (если выплата оформляется и для ребенка, необходимо добавить детское свидетельство о рождении);
- подтвердить свое пребывание на территории Украины.
Обратите внимание! Зимняя помощь поступает украинцам на карту для "Национального кэшбека".