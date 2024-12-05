Сколько украинцев уже оформили зимнюю помощь

Украинцы продолжают активно оформлять помощь для себя и своих детей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Федорова.

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Михаил Федоров Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Украины Уже 5 000 000 заявлений о Зимней еПидтрымке украинцы оформили через Дію. Из них 1 200 000 – на детей.

Подать заявление на получение этой помощи можно и сейчас. Конечный срок оформления выплаты – 31 декабря 2024 года.

Как получить "тысячу Зеленского":

авторизоваться в приложении Дия;

в разделе "Сервисы" выбрать пункт "Зимняя еПидтрымка";

подать заявление (если выплата оформляется и для ребенка, необходимо добавить детское свидетельство о рождении);

подтвердить свое пребывание на территории Украины.

Обратите внимание! Зимняя помощь поступает украинцам на карту для "Национального кэшбека".