Скільки українців уже оформили зимову допомогу

Українці продовжують активно оформлювати допомогу для себе і своїх дітей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Федорова.

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Михайло Федоров Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації України Уже 5 000 000 заяв про Зимову єПідтримку українці оформили через Дію. З них 1 200 000 – на дітей.

Подати заяву на отримання цієї допомоги можна і зараз. Кінцевий термін оформлення виплати – 31 грудня 2024 року.

Як отримати "тисячу Зеленського":

авторизуватись у застосунку Дія;

у розділі "Сервіси" обрати пункт "Зимова єПідтримка";

подати заяву (якщо виплата оформлюється і для дитини, необхідно додати дитяче свідоцтво про народження);

підтвердити своє перебування на території України.

Зверніть увагу! Зимова допомога надходить українцям на карту для "Національного кешбеку".