Скільки українців уже оформили зимову допомогу
Українці продовжують активно оформлювати допомогу для себе і своїх дітей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Федорова.
Читайте також Ціни на деякі продукти за час війни зросли майже вдвічі
Уже 5 000 000 заяв про Зимову єПідтримку українці оформили через Дію. З них 1 200 000 – на дітей.
Подати заяву на отримання цієї допомоги можна і зараз. Кінцевий термін оформлення виплати – 31 грудня 2024 року.
Як отримати "тисячу Зеленського":
- авторизуватись у застосунку Дія;
- у розділі "Сервіси" обрати пункт "Зимова єПідтримка";
- подати заяву (якщо виплата оформлюється і для дитини, необхідно додати дитяче свідоцтво про народження);
- підтвердити своє перебування на території України.
Зверніть увагу! Зимова допомога надходить українцям на карту для "Національного кешбеку".