Чому деякі пенсіонери отримують менші виплати, ніж їм нарахували

Частина пенсіонерів в Україні отримує менші виплати, ніж їм реально нарахували. Це пов'язано з законодавчими обмеженнями, які встановлюють максимальну та мінімальну суму пенсій.

Причина зменшеної пенсії

Максимальний розмір пенсії для більшості випадків визначено як 10 прожиткових мінімумів, що не перевищує 23 610 гривень.

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Цей ліміт враховує всі виплати: надбавки, допомогу, індексації та інші пенсійні доплати, які передбачені законодавством, крім окремих доплат особам з особливими заслугами перед державою.

Якщо розмір пенсії вищий за цей максимум, його зменшують до допустимої границі, тому додаткові надбавки не впливають на загальний розмір виплат.

Коли в українців зростуть пенсії

Оскільки максимальний розмір пенсії прив’язаний до прожиткового мінімуму, він може збільшуватись через регулярні перерахунки соціальних виплат.

Наразі новий перерахунок чи індексація пенсій не передбачені, проте у червні деякі пенсіонери відчують зростання своїх виплат.

Збільшення виплат відбудеться завдяки віковим надбавкам. Пенсіонери у віці від 70 до 74 років отримають додаткові 300 гривень. З віком сума надбавки зростає:

для осіб від 75 до 79 років – 456 гривень;

для осіб старше 80 років – 570 гривень.

Доплати нараховуються автоматично, тож подавати заяви в Пенсійний фонд не потрібно. Єдина умова для отримання надбавки – основна пенсія не повинна перевищувати