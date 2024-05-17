Причина зменшеної пенсії
Максимальний розмір пенсії для більшості випадків визначено як 10 прожиткових мінімумів, що не перевищує 23 610 гривень.
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Цей ліміт враховує всі виплати: надбавки, допомогу, індексації та інші пенсійні доплати, які передбачені законодавством, крім окремих доплат особам з особливими заслугами перед державою.
Якщо розмір пенсії вищий за цей максимум, його зменшують до допустимої границі, тому додаткові надбавки не впливають на загальний розмір виплат.
Коли в українців зростуть пенсії
Наразі новий перерахунок чи індексація пенсій не передбачені, проте у червні деякі пенсіонери відчують зростання своїх виплат.
Збільшення виплат відбудеться завдяки віковим надбавкам. Пенсіонери у віці від 70 до 74 років отримають додаткові 300 гривень. З віком сума надбавки зростає:
- для осіб від 75 до 79 років – 456 гривень;
- для осіб старше 80 років – 570 гривень.