Причина уменьшенной пенсии

Максимальный размер пенсии для большинства случаев определен как 10 прожиточных минимумов, что не превышает 23 610 гривен.

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Этот лимит учитывает все выплаты: надбавки, помощь, индексации и другие пенсионные доплаты, которые предусмотрены законодательством, кроме отдельных доплат лицам с особыми заслугами перед государством.

Если размер пенсии выше этого максимум, его уменьшают до допустимой границы, поэтому дополнительные надбавки не влияют на общий размер выплат.

Важно знать! Поскольку максимальный размер пенсии привязан к прожиточному минимуму, он может увеличиваться из-за регулярных перерасчетов социальных выплат.

Когда у украинцев вырастут пенсии

Сейчас новый перерасчет или индексация пенсий не предусмотрены, однако в июне некоторые пенсионеры почувствуют рост своих выплат.

Увеличение выплат произойдет благодаря возрастным надбавкам. Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получат дополнительные 300 гривен. С возрастом сумма надбавки возрастает:

для лиц от 75 до 79 лет – 456 гривен;

для лиц старше 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Доплаты начисляются автоматически, поэтому подавать заявления в Пенсионный фонд не нужно. Единственное условие для получения надбавки – основная пенсия не должна превышать 10 340,35 гривны.