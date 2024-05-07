Мінімальна пенсія зросла, а доплати за понаднормовий стаж — ні: чому так сталося

На початку року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, а з ним і мінімальна пенсія зросла з 2 093 до 2 361 гривні. Водночас надбавки за понаднормовий стаж залишилися незмінними.

Чому доплати за стаж не зросли

Зазвичай, зі зростанням мінімуму автоматично перераховується пенсія, але у 2024 році було введено виняток.

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Цього року перерахунок пенсій та доплат, що базуються на прожитковому мінімумі від 1 січня, був проведений 1 березня разом із щорічною індексацією. Ця норма визначена в Законі "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Таким чином, з 1 січня розмір пенсій, пов’язаних із прожитковим мінімумом, залишився незмінним, оскільки їх перегляд відбувся з запізненням на два місяці. Відповідно, пенсіонери, які мають понаднормовий стаж, не відчули зростання своїх виплат.

Яким має бути стаж у 2024 році

Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію змінюються таким чином:

Для виходу на пенсію у 60 років:

у 2025 році необхідний стаж становитиме щонайменше 32 роки,

у 2026 році – 33 роки,

у 2027 році – 34 роки,

у 2028 році – 35 років.

Для виходу на пенсію у 63 роки: