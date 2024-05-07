Чому доплати за стаж не зросли
Зазвичай, зі зростанням мінімуму автоматично перераховується пенсія, але у 2024 році було введено виняток.
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Цього року перерахунок пенсій та доплат, що базуються на прожитковому мінімумі від 1 січня, був проведений 1 березня разом із щорічною індексацією. Ця норма визначена в Законі "Про Державний бюджет України на 2024 рік".
Таким чином, з 1 січня розмір пенсій, пов’язаних із прожитковим мінімумом, залишився незмінним, оскільки їх перегляд відбувся з запізненням на два місяці. Відповідно, пенсіонери, які мають понаднормовий стаж, не відчули зростання своїх виплат.
Яким має бути стаж у 2024 році
Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію змінюються таким чином:
Для виходу на пенсію у 60 років:
- у 2025 році необхідний стаж становитиме щонайменше 32 роки,
- у 2026 році – 33 роки,
- у 2027 році – 34 роки,
- у 2028 році – 35 років.
Для виходу на пенсію у 63 роки:
- у 2025 році потрібно мати від 22 до 32 років страхового стажу,
- у 2026 році – від 23 до 33 років,
- у 2027 році – від 24 до 34 років,
- у 2028 році – від 25 до 35 років.