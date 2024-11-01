Економіка Канади зупинилася: чому ВВП країни більше не зростає

Зростання ВВП Канади зупинилося в серпні. Таким чином, економіка Канади, ймовірно, не відповідатиме переглянутому прогнозу Банку Канади на третій квартал.

Чому економічне зростання Канади зупинилось

Економічне зростання Канади сповільнилося через високі витрати на запозичення, що негативно впливають на бізнес-інвестиції, виробництво та споживчий попит, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За даними Statscan, у серпні виробництво товарів знизилося на 0,4%, що є найнижчим показником з грудня 2021 року. Виробничий сектор скоротився на 1,2%, ставши найбільшим фактором, що вплинув на ВВП у цьому місяці.

Зауважте! Незмінний показник ВВП за серпень відповідає середньому прогнозу аналітиків, які були опитані агентством Reuters.

Усе це вказує на річне зростання на 1,0% у третьому кварталі, що нижче за оцінку Канадського центрального банку в 1,5%, яка вже була знижена раніше цього місяця.