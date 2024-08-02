Підвищення вартості опалення та газу буде: у НБУ повідомили коли це станеться

Вартість електроенергії цьогоріч зросла. Ціна на газ для побутових споживачів поки що залишається без змін.

Коли буде підвищення тарифів

Відповідно до прогнозу НБУ, більшість тарифів до кінця теперішнього року мають залишатися без змін. Проте, у 2025 році газ і опалення можуть подорожчати.

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Мораторій на підвищення окремих тарифів на послуги ЖКГ для населення ще деякий час обмежуватиме зростання адміністративних цін. Однак їхнє поступове приведення до ринкових рівнів, яке, згідно з припущеннями, почнеться з 2025 року, стане вагомим проінфляційним чинником у 2025 – 2026 роках,

– йдеться у "Інфляційному звіті" НБУ.

Подорожчання у першу чергу пов'язане зі станом української енергосистеми та складнощами з наповненням держбюджету. Однак, процес збільшення тарифів понесе за собою негативні наслідки. Йдеться, зокрема, про посилення інфляційного тиску.

Зростання тарифів також спричинить збільшення потреби населення у субсидіях. Тобто, з іншого боку, держава зазнає збитків при впровадженні такої політики.

Триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній,

– повідомляє НБУ.